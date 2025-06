Trump nuove minacce a Musk | Gravi conseguenze se dovesse finanziare i candidati democratici

La tensione tra Donald Trump ed Elon Musk si infittisce, alimentando timori di ripercussioni importanti. Durante un'intervista all'NBC News, l’ex presidente ha lanciato pesanti minacce al miliardario sudafricano in merito al suo eventuale sostegno ai candidati democratici contro i repubblicani. Una sfida che potrebbe avere implicazioni significative nel panorama politico americano, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro della relazione tra due protagonisti così influenti. La vicenda si intensifica, e il mondo attende con attenzione gli sviluppi successivi.

Non si placa la querelle tra Donald Trump ed Elon Musk. Il presidente degli Stati Uniti, in un’intervista all’ Nbc News, ha minacciato “conseguenze molto gravi” per il miliardario sudafricano se dovesse finanziare i candidati democratici che corrono contro i repubblicani sullo sfondo della lite nata intorno alla legge di bilancio. “Se lo facesse, ne pagherebbe conseguenze molto gravi”, ha scandito Trump. Che alla domanda se pensi che il suo rapporto con Musk sia finitoha risposto: “Presumo sia così, sì”. Ha inoltre detto di non avere intenzione di parlare con Musk nel prossimo futuro: “Sono troppo occupato con altre cose”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump, nuove minacce a Musk: “Gravi conseguenze se dovesse finanziare i candidati democratici”

