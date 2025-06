Trump-Musk la sfida continua | la decisione del presidente americano

Trump e Musk, due figure che hanno rivoluzionato il panorama globale, continuano a fronteggiarsi in una sfida che sembra destinata a lasciare il segno. La recente rottura tra il presidente americano e l'ex braccio destro evidenzia tensioni profonde e un rapporto ormai incrinato. Mentre Trump dichiara di non voler parlare con Musk per un po', i margini di riconciliazione sembrano sempre più ridotti. In questo scenario complesso, il futuro di questa alleanza sarà determinante per molte questioni di attualità .

L’inquilino della Casa Bianca prosegue la sua battaglia personale con l’ormai ex suo braccio destro. E l’ultima scelta fa molto discutere Donald Trump-Elon Musk: la sfida continua. La rottura registrata nei giorni scorsi ha portato alla fine della partnership fra i due e ad oggi sono davvero minimi i margini per ricucire il rapporto. “ Non gli parlerò per un po’ – le parole dell’inquilino della Casa Bianca – ma gli auguro ogni bene. Non sto nemmeno pensando a lui. Ha un problema “. (Ansa) – cityrumors.it Parole molto dure e che sembrano rappresentare una sorta di rottura definitiva fra i due. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Trump-Musk, la sfida continua: la decisione del presidente americano

