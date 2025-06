Trump-Musk | la base rimarrà con il Tycoon ma lo scontro mette a rischio l' alleanza MAGA-tech e il programma economico repubblicano

Il confronto tra Trump e Musk scuote le fondamenta del panorama politico e tecnologico, mettendo in discussione alleanze strategiche e il destino del partito repubblicano. Tra accuse di conflitti d’interesse e teorie di “tecno-feudalesimo”, le tensioni esplodono in modo imprevedibile, minacciando un equilibrio fragile. Nello spazio di poche ore, la situazione si è infiammata: Trump ha risposto con freddezza, mentre Musk si è lasciato andare a un impeto di ira. La sfida tra queste personalità potrebbe cambiare per sempre il volto del futuro.

Tra accuse di conflitti d'interesse e "tecno-feudalesimo", la guerra delle personalità tocca temi importanti per il futuro del partito Nello spazio di poche ore è degenerato tutto. Di fronte alle critiche misurate del presidente Trump, Elon Musk si è infuriato, non solo scagliandosi contro l'.

