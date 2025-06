Trump-Musk il presidente corregge gli errori di Mr X | licenziamenti cancellati

Nel turbolento scenario della politica e dell'imprenditoria, Donald Trump ed Elon Musk si trovano al centro di uno scontro acceso che ha segnato la fine della loro partnership. Tra accuse e divergenze, il presidente americano ha deciso di correggere gli errori di Mr X, cancellando i licenziamenti e lasciando intuire che il riavvicinamento non è ancora in agenda. Una sfida di potere e strategia che non lascia indifferenti.

(Adnkronos) – Dopo il divorzio, la rimozione. Donald Trump e Elon Musk si sono scatenati in uno scontro durissimo che ha posto fine alla partnership tra il presidente e il magnate. Un eventuale riavvicinamento non sembra una priorità . "Non gli parlerò per un po', credo, ma gli auguro ogni bene. Non sto nemmeno pensando a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump-Musk, il presidente corregge gli errori di Mr X: licenziamenti cancellati

In questa notizia si parla di: Trump Musk Presidente Corregge

Elon Musk sogna in grande dopo la rottura con Trump: «Fondo un nuovo partito». L’alternativa? «Impeachment e JD Vance presidente» - Elon Musk, fresco di rottura con Donald Trump, si lancia in un audace progetto politico: fondare un nuovo partito che rappresenti l’80% della popolazione americana nel centro.

Trump corregge i tagli del DOGE di Musk: riassunti alcuni dipendenti federali https://economymagazine.it/trump-corregge-i-tagli-del-doge-di-musk-riassunti-alcuni-dipendenti-federali/… #doge #trumpmusk #economymagazine Partecipa alla discussione

Trump-Musk, il presidente corregge gli errori di Mr X: licenziamenti cancellati - (Adnkronos) - Dopo il divorzio, la rimozione. Donald Trump e Elon Musk si sono scatenati in uno scontro durissimo che ha posto fine alla partnership tra il presidente e il magnate. Un eventuale riavvi ... Scrive msn.com

Trump contro Musk, di chi è la colpa? Grok accusa 'papà Elon' - Nella lite tra il presidente americano Donald Trump e Elon Musk c'è un colpevole. Ne è convinto Grok, il chatbot di intelligenza artificiale sviluppato da xAI, l'azienda di Musk, e integrato su X. E, ... Secondo msn.com

Musk vs Trump, cosa c'è dietro: i tagli alle auto elettriche, lo scontro con i consiglieri di Donald e l'appoggio al giudice (perdente) - E' ormai guerra aperta tra Elon Musk e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Cosi come la loro alleanza e stata spettacolare e intensa, lo e altrettanto loro rottura: il tycoon e ... Riporta msn.com

Elon Musk e il presidente Trump si sono DIVISI! Perché? A causa della recessione?