Trump-Musk il presidente avverte | Se finanzia i Dem ne pagherà le conseguenze

La tensione tra Donald Trump ed Elon Musk si infittisce, con il presidente americano che avverte di conseguenze pesanti qualora il miliardario sudafricano decidesse di finanziare i candidati democratici contro i repubblicani. Questo scontro acceso si inserisce nel contesto della più ampia disputa sulla legge di bilancio, alimentando una narrativa di conflitto e potenziale ripercussione politica. La posta in gioco è alta, e le implicazioni potrebbero ridefinire lo scenario politico statunitense.

(Adnkronos) – Non si placa la querelle tra Donald Trump ed Elon Musk. Il presidente degli Stati Uniti, in un'intervista all'Nbc, ha minacciato "conseguenze molto gravi" per il miliardario sudafricano se dovesse finanziare i candidati democratici che corrono contro i repubblicani sullo sfondo della lite nata intorno alla legge di bilancio. "Se lo facesse, ne

