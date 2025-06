Trump | L’Ucraina ha dato a Putin una ragione per bombardarli Spero che la guerra non diventi nucleare

In un clima di crescente tensione internazionale, Donald Trump si confronta sulla guerra tra Ucraina e Russia, evidenziando le sue preoccupazioni e criticando le scelte di Zelensky. Con un occhio attento alle possibili conseguenze, l’ex presidente mette in guardia dal rischio di escalation nucleare, sottolineando quanto le decisioni recenti abbiano potuto favorire l’intervento di Putin. La sua analisi apre uno sguardo sul delicato equilibrio globale che ci attende.

«Hanno dato a Putin una ragione per entrare e bombardarli a tappeto. Quella è la cosa che non mi è piaciuta. Quando l’ho visto ho pensato: ora ci sarà la rappresaglia. Rischio guerra nucleare? Spero di no». Donald Trump dice la sua sulla guerra tra Ucraina e Russia. E torna ad accusare il governo di Volodymyr Zelensky. Il presidente degli Stati Uniti ha anche firmato un ordine esecutivo teso a ridurre la «crescente minaccia» dei droni. La misura mira a rivedere l’uso di questi velivoli senza pilota. E a creare una task force per il ripristino della sovranità dello spazio aereo americano. Il presidente Usa inoltre ordinato alla Federal Aviation Administration di istituire una procedura per limitare i voli dei droni su «infrastrutture critiche e altre strutture pubbliche». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Trump Dato Putin Ragione

Elon Musk scarica Trump: «Non ci investo più, ho dato abbastanza». Così il magnate prepara l’addio alla Casa Bianca – Il video - Elon Musk annuncia il suo progressive disimpegno dal supporto a Donald Trump, sottolineando di aver già dato abbastanza.

La sconfitta brucia. Trump non può fermare l'avanzata di Putin e pare che non voglia nemmeno colpirlo con nuove sanzioni. Io l'avevo detto che sarebbe finita male male, ma non sono stato creduto. Se le mie analisi all'inizio della guerra fossero state dibattute Partecipa alla discussione

Trump: "Attacco droni ha dato ragione a Putin di colpire. Spero conflitto non diventi nucleare" - Trump, attacco droni ha dato a Putin ragione di colpire Il presidente Usa Donald Trump ha criticato l'attacco ucraino con droni dentro i confini russi. "Hanno dato a Putin una ragione per entrare e bo ... Da msn.com

Trump, l'attacco di droni ha dato a Putin una ragione per colpire - Le notizie sabato 7 giugno sul conflitto in Ucraina, in diretta. Ucraini: colpiti due aeroporti militari russi ... Si legge su corriere.it

Bugiardo e più bugiardo, la dittatura della menzogna nell'America di Trump | Hanno tutti ragione - La lite con Musk dimostra che i due sono pronti a combattersi con la stessa arma che hanno usato per sedurre insieme l'elettorato: l'abolizione della verità ... Come scrive repubblica.it

Trump e Putin contro Zelensky: come si passerà dagil insulti alle trattative? Con Giannini