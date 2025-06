Trump insiste non penso a Musk ma gli auguro il meglio

Nonostante le recenti tensioni, Donald Trump sceglie di mantenere un atteggiamento positivo nei confronti di Elon Musk, dichiarando di non averci pensato e di augurargli il meglio. Un gesto che dimostra come, anche nelle divergenze, rimanga la volontĂ di lasciar spazio a un futuro di possibilitĂ e rispetto reciproco, lontano dalle polemiche.

Donald Trump ribadisce di non aver pensato a Elon Musk dopo la loro furiosa lita ma "gli augura il meglio". "Onestamente non ci ho pensato, sono stato impegnato ad occuparmi di Russia, Cina e Iran", ha detto il presidente parlando con i giornalisti al seguito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump insiste, non penso a Musk ma gli auguro il meglio

