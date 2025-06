Trump ' i contratti di Musk? Riesamineremo tutto'

Donald Trump annuncia una revisione dei contratti di Elon Musk con il governo, sottolineando l'importanza di valutare i sussidi ricevuti dalle sue aziende. La decisione potrebbe influenzare significativamente il rapporto tra il tycoon e il magnate tecnologico, sollevando interrogativi su future collaborazioni e politiche di sostegno economico. Questa evoluzione rappresenta un passo cruciale nel panorama imprenditoriale e politico americano, che potrebbe ridefinire gli equilibri tra potere pubblico e privato.

Donald Trump non ha ancora deciso se togliere a Elon Musk i tanti contratti con il governo che le sue aziende hanno. "Riesamineremo tutto, sono un sacco di soldi", ha dichiarato il presidente americano. "Sono un sacco di sussidi, dobbiamo dare un'occhiata e faremo quello che è giusto per lui e per il Paese", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net