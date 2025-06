Trump e Musk senza rete o altro per lo stesso scopo

Trump e Musk, due figure iconiche e imprevedibili, stanno sfidando le convenzioni senza rete o filtri, spingendo l’umanità a riflettere sui confini del potere e dell’innovazione. Un confronto che, come un gioco di bocce tra giganti, potrebbe svelare molto più di quanto sembri a prima vista. Ma cosa succederà quando i due si troveranno faccia a faccia in uno scenario senza limiti? La risposta potrebbe cambiare il corso della storia.

Uno sguardo da Ponte L'umanità, presa a campione dagli esperti di varie discipline, molte volte offre a quegli studiosi un aspetto che li lascia quanto meno pensierosi alcune volte, altre del tutto interdetti. Da alcuni giorni Trump e Musk, il Gatto e la Volpe d' Oltreoceano, stavano già facendo trasalire a tutto campo molti dei loro sostenitori. Per il debutto avevano pensato di offrire al mondo l'immagine dei due giocatori di bocce, in cui il primo avrebbe dovuto – o solo voluto?- impersonare il ruolo dell' addetto a avvicinare la palla al pallino, mentre il secondo di quello che lancia la boccia per colpire e allontanare quella dell'avversario da quella appena piazzata dal partner.