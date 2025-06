Trump critica l’attacco ucraino in Russia | Danno a Putin una ragione per bombardare

Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, ha espresso ferme critiche all’attacco ucraino con droni in Russia, definendolo una provocazione che potrebbe dare a Putin un pretesto per una ritorsione di vasta scala. La sua preoccupazione principale riguarda l’escalation del conflitto e le conseguenze di queste azioni, che potrebbero destabilizzare ulteriormente la regione e mettere a rischio la pace globale. È un monito a riflettere sulle conseguenze delle decisioni militari in un contesto così delicato.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha duramente criticato l’attacco ucraino con droni all’interno del territorio russo, definendolo una provocazione pericolosa. “Hanno dato a Putin una ragione per entrare e bombardarli a tappeto”, ha dichiarato ai giornalisti. “Quella è la cosa che non mi è piaciuta. Quando l’ho visto, ho pensato: ora ci sarà la rappresaglia”. Trump ha inoltre espresso preoccupazione per l’escalation del conflitto tra Russia e Ucraina, auspicando che non degeneri in una guerra nucleare. “Spero di no”, ha detto, rispondendo a una domanda sul rischio di un’escalation atomica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Trump critica l’attacco ucraino in Russia: “Danno a Putin una ragione per bombardare”

