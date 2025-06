Truffe agli anziani due ultra 90enni del Brindisino nella trappola | l' appello dei familiari

In un mondo sempre più digitale, le truffe agli anziani rappresentano una minaccia reale e in crescita. Questa storia di due ultra 90enni del brindisino dimostra come un semplice avviso possa fare la differenza tra sicurezza e inganno. La prevenzione, infatti, si rivela l’arma più potente contro i truffatori. Ecco perché il ricordo delle parole dei familiari può proteggere i nostri cari dalle insidie della criminalità.

SAN PIETRO VERNOTICO – Ne aveva sentito parlare in televisione, l'avevano messa in guardia i figli. Forse è grazie a questo che un'arzilla nonnina di 99 anni di San Pietro Vernotico giovedì scorso non è incappata in una delle "truffe agli anziani" messe in campo negli ultimi tempi da delinquenti.

