Truffa shock a Pescorocchiano vicino a Rieti | si finge il figlio svuota casa di un’anziana e scappa coi soldi

Una grave truffa scuote Pescorocchiano, vicino a Rieti: un uomo di 43 anni si è spacciato per il figlio dell’anziana, svuotandole la casa e svanendo con i soldi. Un inganno crudele che ha messo in allarme la comunità e richiede l'attenzione di tutte le autorità. È importante conoscere come riconoscere queste truffe e proteggere i propri cari da simili raggiri.

Un uomo di 43 anni è stato denunciato a Pescorocchiano per truffa aggravata, ingannando un'anziana con la truffa del 'Maresciallo'.

Si finge il figlio e truffa 4mila euro: denunciato - RIETI - I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cittaducale, in collaborazione con quelli della Stazione di Pescorocchiano, hanno denunciato in stato di libertà ... Da msn.com

Pescorocchiano, incontro dei carabinieri per sensibilizzare contro le truffe agli anziani - in particolare anziani ed appartenenti alle fasce deboli, sulla prevenzione di furti e truffe. A Pescorocchiano, presso la Chiesa della frazione di Sant’Elpidio, i Carabinieri della locale ... Riporta ilmessaggero.it