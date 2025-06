Truffa la condanna diventa definitiva | sentenza per un 31enne

Una svolta definitiva per F. P., il 31enne di Maddaloni, che vede confermata la sua condanna per truffa: la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e reso irrevocabile la sentenza. Questo importante verdetto sancisce la fine di un iter giudiziario complesso, sottolineando come la giustizia abbia fatto piena luce sulla vicenda. La decisione rappresenta un passo decisivo nel percorso di giustizia, che ora si chiude con una sentenza definitiva.

È diventata definitiva la condanna per truffa nei confronti di F. P., 31 anni di Maddaloni, dopo che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la sentenza emessa lo scorso marzo dalla Corte d'appello di Napoli. L'udienza si è tenuta nei giorni scorsi.

