Trovato su un’auto rubata giovane deferito

Durante un normale controllo sulla provinciale 591, i carabinieri di Montodine hanno scoperto che l'auto guidata da un giovane straniero pregiudicato non era affatto quella che sembrava. La vettura risultava infatti essere stata rubata, forse da una donna che l’aveva noleggiata ad aprile senza mai restituirla. Un episodio che mette in luce come l’attenzione delle forze dell’ordine possa svelare situazioni sorprendenti e portare alla giusta denuncia.

Forse non sapeva che l’ auto su cui stava viaggiando fosse stata rubata, probabilmente da una donna che l’aveva noleggiata ad aprile e poi, scaduto il tempo di noleggio, non l’aveva più restituita. Mercoledì prima delle 9 i carabinieri di Montodine hanno fermato per controlli, sulla provinciale 591, una vettura che proveniva da Crema alla cui guida c’era un giovane. È emerso che il 24enne straniero era pregiudicato e quindi i controlli si sono approfonditi. E così si è scoperto che la vettura risultava rubata. Il mezzo a lui in uso era di proprietà di una società di noleggio il cui rappresentante, ad aprile, aveva denunciato ai carabinieri di Milano che l’auto era stata noleggiata da una donna e poi non restituita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trovato su un’auto rubata, giovane deferito

In questa notizia si parla di: Rubata Auto Giovane Trovato

Scoperta shock sull’A14: auto rubata con targa clonata, conducente denunciato - Un intervento di routine della Polizia Stradale sull'autostrada A14 si è trasformato in una scoperta inaspettata: un'auto rubata con targa clonata è stata rinvenuta, e il conducente è stato denunciato per riciclaggio.

FUGA Ruba un’auto nel Chietino e si lancia in una folle fuga: arrestato un 20enne incensurato del Foggiano - quando i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ortona hanno intercettato e bloccato un giovane alla guida di un’auto rubata. L’episodio ha avuto inizio a ... Secondo statoquotidiano.it

Fugge all’alt sull’auto rubata. Denunciato - Al volante di una macchina rubata un giovane di 22 anni ... Il ventiduenne è stato trovato a Santa Croce, dove risiede, e dove aveva pensato di scappare alla pattuglia dell’Arma che stava ... Si legge su lanazione.it

Auto rubata e ricambi nel giardino della casa di campagna: denunciati - un uomo di 36 anni originario di Catania e una giovane di 27 anni del posto. I carabinieri hanno così trovato una ancia Ypsilon risultata rubata a Domusnovas il 1° giugno scorso, con il blocchetto di ... Secondo linkoristano.it

“Dobbiamo rubare… è il nostro lavoro” Borseggiatrice a Milano ||