Trovato morto in casa le urla la sera prima sentite dai vicini Interrogati i tre coinquilini | il caso a Bresso

Una tragica scoperta scuote Bresso, nel Milanese: un uomo di origine nordafricana viene trovato morto nell’appartamento, dopo una notte di urla e tensione. La scena del dramma si svolge vicino al Parco Nord, coinvolgendo tre coinquilini ancora sotto interrogatorio. Mentre le indagini proseguono, resta il giallo su cause e movente di questo triste episodio, lasciando la comunità in attesa di fare chiarezza.

Un uomo è stato trovato morto all’interno di un appartamento a Bresso, nel Milanese. La vittima, originario del Nord Africa, è stata ritrovata senza vita dai carabinieri, dopo una segnalazione per una lite. Quando sono arrivati gli operatori del 118, l’uomo era già deceduto. Ancora ignote le sue generalità. Le urla la sera prima sentite dai vicini. Nella casa vicina al Parco Nord vivevano altri tre uomini. I coinquilini sono stati tutti sentiti, mentre sul posto sono in corso i rilevi della scientifica. A intervenire nel cuore della notte sono stati i carabinieri di Sesto San Giovanni, dopo che alcuni vicini avevano denunciato di aver sentito urla provenire dall’interno dell’appartamento. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Trovato Morto Urla Sera

