Trovato morto in casa arrestato un coinquilino della vittima Il pestaggio dopo la lite a Bresso | L’ha ucciso a mani nude

Una tragica scena si è consumata a Bresso, nel Milanese, dove un uomo di 44 anni è stato trovato senza vita in seguito a un violento pestaggio. L’indagine ha portato all’arresto del suo coinquilino, accusato di averlo ucciso a mani nude dopo una lite furiosa. La vicenda scuote la comunità: ancora ignote le motivazioni e i dettagli di questa drammatica tragedia. La verità emergerà nelle prossime ore.

Un uomo di 44 anni è stato trovato morto all’interno di un appartamento a Bresso, nel Milanese. A ucciderlo sarebbe stato un suo coinquilino, arrestato dopo che gli inquirenti hanno sentito lui e gli altri due che vivevano nella casa con la vittima. Il 44enne, originario del Marocco, è stata ritrovato senza vita dai carabinieri, dopo una segnalazione per una lite. Quando sono arrivati gli operatori del 118, l’uomo era già deceduto. Ancora ignote le sue generalità. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, l’uomo sarebbe stato ucciso a mani nude perché, al momento, non risultano esserci tracce di ferite da arma da taglio o da oggetti contundenti. 🔗 Leggi su Open.online

