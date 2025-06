trovato il corpo senza vita di un giovane straniero

Un tragico ritrovamento scuote Amandola: il corpo senza vita di un giovane senegalese, residente da oltre un anno e stimato dalla comunità, è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di ieri. La sua scomparsa improvvisa ha preoccupato amici e familiari, mentre le forze dell'ordine indagano sulle cause di questo drammatico episodio. La comunità si stringe intorno alla famiglia, in attesa di chiarimenti e di una verità che possa offrire giustizia e conforto.

Amandola (Fermo), 7 giugno 2025 – È stato trovato nel primo pomeriggio di ieri il corpo senza vita di un giovane senegalese da oltre un anno residente nella città di Amandola. Il giovane di circa trent’anni risiedeva regolarmente in Amandola da poco più di un anno e lavorava per una ditta della zona. Si erano perse le notizie di lui da un paio di giorni, tanto che i carabinieri e vigili del fuoco avevano avviato delle ricerche nel territorio. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 16,30 di ieri sotto al ponte in località Casa Corazza di Amandola. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il corpo non presenta segni di violenza che facciano presagire aggressioni di alcun genere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it