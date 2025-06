Trovati a Villa Pamphili i corpi di una neonata e di una donna

Si tinge di orrore il cuore di Villa Pamphili, il più grande parco di Roma, dove sono stati rinvenuti due corpi: una neonata di circa sei mesi e una donna adulta, entrambi lasciati in condizioni drammatiche a poche ore di distanza. Un doppio tragico enigma che sconvolge la città e chiede giustizia. La vicenda si dipana tra mistero e dolore, e ora spetta alle forze dell’ordine fare chiarezza su questi inquietanti eventi.

Doppio orrore nel più grande parco di Roma. Il cadavere di una bambina di non più di sei mesi è stato trovato a Villa Pamphili nel tardo pomeriggio di sabato. Poche ore dopo, nel corso delle ricerche nella zona, a un centinaio di metri di distanza, è stato scoperto il corpo di una donna adulta, chiuso in un sacco della spazzatura. Il primo allarme è scattato verso le 16.30. All'inizio il corpicino abbandonato di fianco a una siepe, a poca distanza dal parco giochi, era stato scambiato per un bambolotto, ma sono bastati pochi istanti per comprendere quale fosse la terribile verità. Per la piccola non c'era più niente da fare e subito sono scattate le indagini.

