Trovata cadavere in riva al Serio | l’autopsia esclude segni di violenza

Un dramma che ha sconvolto la comunità e lasciato molti con più domande che risposte. La tragica scoperta di Sanae Lahbil, trovata senza vita nel fiume Serio, si configura ora come un mistero che si fa ancora più intricante. Con il nulla osta del pm e l’autopsia che esclude violenza, si apre un nuovo capitolo in questa vicenda che invita alla riflessione e alla ricerca della verità.

Nei prossimi giorni la salma di Sanae Lahbil, la quarantaquattrenne di origine marocchina trovata senza vita sotto al cavalcavia nel greto del fiume Serio, verrà restituita ai famigliari per la sepoltura. C’è il nulla osta del pm Angeleri, titolare del fascicolo (era stato aperto per omicidio volontario). La decisione dopo la relazione del medico legale Tajana: dall’accertamento non sono stati riscontrati segni di violenza. Dato importante in attesa dei risultati da parte dei Ris sugli esami tossicologici e istologici. Il fatto che non ci siano segni di violenza sposta il quadro delle ipotesi verso una morte accidentale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trovata cadavere in riva al Serio: l’autopsia esclude segni di violenza

In questa notizia si parla di: Trovata Serio Segni Violenza

Trovata cadavere in riva al Serio: l’autopsia esclude segni di violenza - Nei prossimi giorni la salma di Sanae Lahbil, la quarantaquattrenne di origine marocchina trovata senza vita sotto al cavalcavia ... Come scrive ilgiorno.it

Corpo in riva al Serio: “Né segni di violenza né difesa”. Si indaga per omicidio, ma prendono piede altre ipotesi fotogallery video - Nessun segno evidente di violenza ... trovati, come gli effetti personali: cellulare e portafogli. L’autopsia, eseguita dall’anatomopatologo Luca Tajana, ha confermato l’assenza di evidenti ... Segnala bergamonews.it

Donna trovata morta nel Bellunese, segni di probabile violenza - è stata trovata oggi priva di vita ai lati di una strada del territorio comunale, non lontano dalla sua abitazione. Secondo le prime informazioni il corpo presenterebbe segni di violenza ... Secondo msn.com

Giorgia Meloni: 25 settembre: Ho detto tutto