Troppo caldo nelle stanze di degenza a Gissi e Guardiagrele | Dopo un anno nessuna soluzione definitiva

L’estate torna a portare il disagio del caldo insopportabile nelle stanze di degenza dei presidi territoriali di Guardiagrele e Gissi, lasciando irrisolto il problema da oltre un anno. La sintomatica mancanza di soluzioni definitive alimenta l’insoddisfazione di pazienti e operatori, mentre la FP Cgil Chieti sollecita ancora una volta interventi urgenti alla direzione della ASL Lanciano Vasto Chieti. È ora di agire concretamente per garantire condizioni dignitose e sicurezza a tutti.

Torna l'emergenza caldo nelle stanze di degenza presidi territoriali di assistenza di Guardiagrele e Gissi. A sollevare il problema, anche quest'estate, è la Fp Cgil Chieti con una nota inviata alla direzione della Asl Lanciano Vasto Chieti. "Abbiamo ricordato che nella passata stagione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Troppo caldo nelle stanze di degenza a Gissi e Guardiagrele: "Dopo un anno nessuna soluzione definitiva"

