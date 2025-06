Tropical Coriano | saluti e ringraziamenti dopo la promozione in serie D

Dopo aver celebrato con entusiasmo la meritata promozione in Serie D, il club Tropical Coriano si avvia a un nuovo capitolo, ringraziando i protagonisti che hanno contribuito a questa storica impresa. Con gratitudine e affetto, salutiamo giocatori come Leardini, Bardeggia e Tiraferri, pronti a scrivere nuovi successi altrove. Ma il bello deve ancora venire: l’avventura continua, con la voglia di scrivere pagine ancora più brillanti.

In casa Tropical Coriano, dopo la promozione e i festeggiamenti, è tempo anche di saluti e ringraziamenti. A quei giocatori che la prossima stagione non faranno parte della rosa di mister Scardovi, pronta a iniziare una nuova avventura nel campionato di serie D. Ieri il club del presidente Marzi ha comunicato che non faranno più parte dell’organico il portiere Nicolas Leardini, il centrocampista Samuel Bardeggia, il difensore Luca Tiraferri. E con loro il difensore Michael Ceccarelli, il terzino Nicolò Prasso, il centrocampista Matteo Serafini, il difensore Lorenzo D’Orsi e gli attaccanti Andrea Tamagnini, Lautaro Dantraccoli e Lorenzo Nisi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tropical Coriano: saluti e ringraziamenti dopo la promozione in serie D

