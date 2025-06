Trofeo Sporting Club Selva Bassa la formula vincente si ripropone

scenario incantevole tra boschi e spazi verdi, offrendo agli appassionati un’esperienza sportiva unica e coinvolgente. La formula vincente si ripropone, pronta a mettere alla prova la passione e la determinazione di tutti i partecipanti, dai runners esperti ai camminatori amatoriali. Preparati a vivere una giornata di energia, sfida e divertimento nel cuore della natura, perché questa gara è molto più di una semplice corsa—è un vero e proprio rituale per la comunità locale.

Quarrata, 7 giugno 2025 – Torna con la sesta edizione uno degli appuntamenti più apprezzati del panorama podistico locale: il Trofeo Sporting Club Selva Bassa, organizzato dalla Podistica Quarrata nella splendida cornice dell'omonimo centro sportivo. La gara, in programma mercoledì 11 giugno, prevede un percorso competitivo di 8,6 km e una versione ridotta di 5 km dedicata ai camminatori. Il tutto si svolge nei pressi di un contesto davvero unico: lo Sporting Club Selva Bassa, un autentico gioiello immerso nel verde delle colline quarratine, a pochi passi dalla storica Villa La Magia. La struttura offre ai partecipanti un'ospitalità di livello, con campi da tennis, padel, calcio a 5 e a 7, oltre a una piscina per adulti e una dedicata all'attività acquatica.

In questa notizia si parla di: Sporting Club Selva Bassa

