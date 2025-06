Trofeo Luca nel cuore a Foiano | un memorial per ricordare il giovane calciatore

Domani allo stadio dei Pini di Foiano si accenderà un’occasione speciale per ricordare Luca Solimeno, giovane talento e cuore pulsante del calcio locale. Il primo trofeo "Luca nel cuore" celebra non solo la passione sportiva di Luca, ma anche il suo spirito indomabile e la memoria che vive nei cuori di chi lo ha amato. Un evento che unisce comunità e sport in nome di un ricordo prezioso.

Domani allo stadio dei Pini di Foiano, si svolgerà il primo trofeo " Luca nel cuore " in memoria di Luca Solimeno, il giovane foianese morto nel 2022 a soli 25 anni dopo un incidente stradale. Luca nella sua, purtroppo, breve carriera da calciatore aveva giocato nell’Arezzo Football Academy, nel Guazzino, nella Virtus Asciano, nel Terontola e nel Foiano. Il memorial comincerà alle ore 10 con la prima partita che vedrà opposte la formazione Amici di Luca alla Virtus Asciano. A seguire, alle ore 11,30 in campo Foiano e Guazzino. Nel pomeriggio, con inizio alle 15,30, si disputerà la finale per il 3° e 4° posto, mentre la finalissima è in programma alle ore 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trofeo "Luca nel cuore" a Foiano: un memorial per ricordare il giovane calciatore

