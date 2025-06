triplo tributo ai nomadi e ad augusto daolio

Un viaggio emozionale tra musica, immagini e parole, dedicato ai leggendari Nomadi e al volto indimenticabile di Augusto Daolio. Un triplo tributo che celebra oltre sessant’anni di arte e passione, offrendo al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente. Questa sera a Verano, la Pro Loco e il Comune uniscono le forze per onorare una storia straordinaria: preparatevi a vivere un evento indimenticabile.

Le canzoni, le immagini e le parole. Un concerto, una mostra e i racconti della vita e dei pensieri di Augusto Daolio, accompagnati dalla musica. Un triplo appuntamento tutto dedicato ai Nomadi, al loro ininterrotto percorso artistico lungo più di sessant'anni e a colui che ne è stato per tanti anni la carismatica voce. È l'evento che si terrà oggi a Verano, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione col Comune: sarà un'unica, lunga serata con cui calarsi nella leggenda della band emiliana e soprattutto un omaggio ad Augusto Daolio. Si partirà alle 18 nealla biblioteca di via Nazario Sauro con "Un solo sogno la libertà ", con Rosanna Fantuzzi e Paolo Montanari che guideranno in un viaggio attraverso le storie del fondatore dei Nomadi: verranno condivisi ricordi, racconti e pensieri legati ad Augusto Daolio e alla sua musica che ha ispirato più di una generazione.