Trieste sequestrata una discarica abusiva di 1 000 metri quadrati

Una vasta discarica abusiva di 1.000 metri quadrati è stata scoperta e sequestrata a Trieste. I carabinieri di San Dorligo della Valle, con l’aiuto delle forze specializzate, hanno individuato e messo sotto controllo un'area clandestina in via Bagnoli, gestita da un cittadino bosniaco. Questa operazione mette in luce l’impegno delle autorità nel contrasto all’illegalità ambientale e alla tutela del territorio. La lotta contro gli abusi continua.

I carabinieri della Stazione di San Dorligo della Valle e della Sezione Operativa della Compagnia di Trieste-Via Hermet, con l'ausilio dei colleghi del Nucleo Operativo Ecologico di Udine e del Nucleo Ispettorato Lavoro di Trieste, hanno effettuato un controllo all'interno di un'area di circa 1.000 mq, nel comune di San Dorligo della Valle in via Bagnoli, e in uso a un cittadino bosniaco classe 78. A seguito di segnalazioni da parte di alcuni cittadini, vi era il forte sospetto della presenza di una presunta discarica abusiva di olii e componenti di veicoli che avrebbe comportato potenziale alterazione delle caratteristiche ambientali del suolo, sottosuolo e acque sotterranee, tale da rappresentare un potenziale rischio per la salute umana. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trieste, sequestrata una discarica abusiva di 1.000 metri quadrati

