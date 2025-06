Treviso maestra a un alunno di quinta elementare | Sono stufa degli errori se continui così per me puoi pure stare a casa

A Treviso, un episodio che fa riflettere: una maestra minaccia un alunno di quinta elementare con parole dure, mentre i genitori si oppongono indignati a metodi educativi ormai superati. La situazione mette in luce l’importanza di approcci pedagogici rispettosi e costruttivi, soprattutto con i più giovani. È fondamentale trovare un equilibrio tra disciplina e rispetto, per garantire un ambiente scolastico che favorisca la crescita di ogni bambino...

La famiglia del bambino ha reagito con sdegno: "Metodi educativi d'altri tempi, nostro figlio ha dovuto saltare la ricreazione e stare in piedi in un angolo per punizione". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it