Treviso la storia di Rosa Carpenè bisnonna a 58 anni | Mamma a 14 nonna a 31 Vorrei entrare nel guinness dei primati

una delle bisnonne più giovani d’Italia, un traguardo che desidero celebrare e condividere con tutta la mia famiglia. La mia storia è un inno alla vitalità e all’amore generazionale, un esempio di come i legami familiari possano essere fonte inesauribile di gioia e orgoglio, dimostrando che l’età è solo un numero quando si vive con passione e affetto. Sono felice di poter scrivere questa pagina speciale della mia vita, pronta a entrare nel Guinness dei primati.

“Diventare bisnonna alla mia età mi permette di godermi a pieno tutta la mia famiglia”. Con queste parole piene di emozione, Rosa Carpenè, 58 anni, originaria del Trevigiano e impiegata in una scuola di Conegliano, ha commentato la nascita del suo primo pronipote. Un evento che ha trasformato anche sua figlia in nonna, a soli 43 anni. “Sono felicissima – continua Rosa – e credo di essere. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Treviso, la storia di Rosa Carpenè bisnonna a 58 anni: "Mamma a 14, nonna a 31. Vorrei entrare nel guinness dei primati"

