Trenitalia Gruppo FS | al via il nuovo collegamento Eurocity Pisa-Zurigo

Trenitalia, parte del Gruppo FS, lancia un entusiasmante nuovo collegamento EuroCity tra Pisa e Zurigo, in collaborazione con le Ferrovie Federali Svizzere. A partire dall’8 e 9 giugno, i viaggi saranno disponibili quotidianamente fino al 29 settembre, offrendo un modo più comodo e rapido per attraversare le Alpi e scoprire nuove destinazioni. Questa nuova rotta si inserisce nell’offerta già esistente da Genova, arricchendo ulteriormente la rete europea di Trenitalia.

Nuovo collegamento di Trenitalia (Gruppo FS) verso la Svizzera, realizzato in cooperazione con le Ferrovie Federali Svizzere. Dal prossimo 8 giugno saranno disponibili gli Eurocity da Zurigo a Pisa, mentre dal 9 giugno quelli da Pisa a Zurigo, con frequenza giornaliera fino al 29 settembre. La nuova corsa amplia il collegamento già attivo da Genova, introducendo nuove fermate a Viareggio, Massa Centro, La Spezia Centrale, Chiavari e Genova Brignole. La partenza avviene ogni giorno alle 13.20 da Pisa, con un viaggio di circa 10 ore; mentre alle 6.33 si parte da Zurigo, con una durata di circa 9 ore e mezza. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Trenitalia (Gruppo FS): al via il nuovo collegamento Eurocity Pisa-Zurigo

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Pisa Zurigo Collegamento Trenitalia

Da Pisa a Zurigo con il treno: l’Eurocity fermerà anche alla Spezia centrale e Massa Centro - Nuovo collegamento di Trenitalia (Gruppo FS) verso la Svizzera, realizzato in cooperazione con le Ferrovie Federali Svizzere. Dal prossimo 8 giugno saranno disponibili gli Eurocity da Zurigo a Pisa, m ... Riporta msn.com

Da Zurigo a Sestri Levante: il nuovo treno - Accolta la richiesta di un collegamento per l’estate tra la Svizzera e il Tigullio. Andreoli (Liguria Together): “Per noi si tratta di un mercato turistico in ... Si legge su ilsecoloxix.it

Dal 1° giugno al 29 settembre l’Eurocity che arriva da Zurigo «abbandona» Parma. Anziché a Bologna va a Genova (e Pisa) - Da domenica 1° giugno il treno Eurocity svizzero Zurigo-Bologna e viceversa cambia itinerario: non raggiungerà il capoluogo dell’Emilia-Romagna ma avrà come destinazione Genova, e dall’8 giugno sarà p ... Come scrive gazzettadiparma.it

Stazione di Pisa