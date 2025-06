Treni regionali sulla linea Lenta il Sindaco Chiassai Martini e l' Assessore Cristina Bucciarelli intervengono duramente contro la Regione

Il disagio dei pendolari sulla linea lenta di Arezzo si trasforma in un forte richiamo all’azione. Il Sindaco Chiassai Martini e l’Assessore Cristina Bucciarelli non nascondono la loro delusione per la mancanza di interventi concreti da parte della Regione, invitando a lasciar perdere passerelle politiche e a concentrarsi su soluzioni reali. La discussione si fa accesa: scopriamo cosa stanno facendo per cambiare questa triste situazione.

Arezzo, 7 giugno 2025 – : " Inaccettabile il silenzio su una scelta che penalizza migliaia di pendolari. Non partecipiamo alla manifestazione, servono azioni concrete non passerelle politiche " “Troviamo ingiustificabile la posizione espressa dal Presidente Giani e dall’Assessore Baccelli in merito alle proteste per la deviazione del traffico ferroviario dalla Direttissima alla Linea Lenta – affermano Silvia Chiassai Martini e Cristina Bucciarelli - Le loro dichiarazioni, tardive e preoccupanti, confermano che la Regione era perfettamente a conoscenza di quanto stava accadendo, come dimostra la lettera del 4 maggio inviata a RFI e Trenitalia, ma ha scelto di non informare né i Sindaci del Valdarno, né le rappresentanze del Comitato dei pendolari Lo spostamento dei treni regionali su la linea lenta è una scelta che danneggia gravemente migliaia di pendolari del Valdarno provocando allungamenti significativi dei tempi di percorrenza sulla tratta Arezzo-Firenze, già oggi soggetta a cronici ritardi e guasti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Treni regionali sulla linea Lenta, il Sindaco Chiassai Martini e l'Assessore Cristina Bucciarelli intervengono duramente contro la Regione

In questa notizia si parla di: Linea Lenta Chiassai Martini

