In un clima di crescente insoddisfazione, la mobilitazione dei pendolari e dei sindaci si fa sempre più forte contro le decisioni di RFI. Il flash mob del 17 giugno promette di essere un momento di protesta collettiva, con i primi cittadini del Valdarno fiorentino e aretino pronti a unirsi in treno verso Firenze. La questione dei trasporti sta finalmente esplodendo in una voce unitaria di rabbia e richiesta di cambiamento.

di Manuela Plastina Anche i sindaci protestano contro Rfi. La notizia dello spostamento dal primo gennaio dei treni dell’Aretina sulla Linea Lenta, emersa dalle critiche dell’assessore regionale ai trasporti umbro, suscita polemiche e rabbia. Il 17 giugno i pendolari hanno deciso di protestare ufficialmente e ci saranno anche i primi cittadini del Valdarno fiorentino e aretino (a eccezione di Montevarchi). Raggiungeranno in treno Firenze con la fascia tricolore fino alla sede di Rfi, all’interno della stazione di Santa Maria Novella; qui metteranno in scena un flash-mob. "Più volte abbiamo riportato ai vertici di Rfi e Trenitalia l’annosa problematica dei disagi legati alla fruizione della linea ferroviaria che interessa direttamente il nostro territorio" dicono i sindaci in un comunicato congiunto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Treni, l’ora del flash mob. Sindaci e pendolari in rivolta

