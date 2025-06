Treni il collegamento per Zurigo fermerà anche a Genova Brignole e Chiavari

Un nuovo entusiasmante collegamento ferroviario tra l’Italia e la Svizzera sta per aprirsi! Trenitalia, in collaborazione con le Ferrovie Federali Svizzere, introduce un servizio che fermerà anche a Genova Brignole e Chiavari, facilitando gli spostamenti tra i due Paesi. La partenza è prevista per domani, domenica 8 giugno, con Eurocity da Zurigo a Pisa, e da lì in avanti, viaggiare diventerà ancora più comodo e veloce.

Nuovo collegamento di Trenitalia (gruppo Fs) verso la Svizzera, realizzato in cooperazione con le Ferrovie Federali Svizzere: il treno fermerà anche a Genova Brignole e Chiavari. Si parte domani, domenica 8 giugno quando saranno disponibili gli Eurocity da Zurigo a Pisa, mentre dal 9 giugno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Treni, il collegamento per Zurigo fermerà anche a Genova Brignole e Chiavari

In questa notizia si parla di: Collegamento Zurigo Fermerà Genova

Trenitalia (Gruppo FS): al via il nuovo collegamento Eurocity Pisa-Zurigo - Trenitalia, parte del Gruppo FS, lancia un entusiasmante nuovo collegamento EuroCity tra Pisa e Zurigo, in collaborazione con le Ferrovie Federali Svizzere.