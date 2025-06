Treni | al via nuovo collegamento giornaliero Eurocity Pisa-Zurigo Prezzi

Svelato il nuovo collegamento giornaliero Eurocity tra Pisa e Zurigo, un’opportunità unica per viaggiare tra Italia e Svizzera con comfort e convenienza. Questa nuova corsa si inserisce nel progetto di potenziare i collegamenti ferroviari, offrendo anche fermate strategiche a Viareggio, Massa Centro, La Spezia Centrale, Chiavari e Genova Brignole. Scopri i prezzi e approfitta di questa valida alternativa ai mezzi di trasporto tradizionali, rendendo i tuoi viaggi più pratici e sostenibili.

La nuova corsa amplia il collegamento già attivo da Genova, introducendo nuove fermate a Viareggio, Massa Centro, La Spezia Centrale, Chiavari e Genova Brignole L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Treni: al via nuovo collegamento giornaliero Eurocity Pisa-Zurigo. Prezzi

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Collegamento Treni Giornaliero Eurocity

Treni, al via il nuovo collegamento Eurocity Pisa-Zurigo - Un nuovo capitolo nel panorama dei trasporti europei prende vita con l’attivazione del collegamento Eurocity tra Pisa e Zurigo, unendo Italia e Svizzera in modo rapido e sostenibile.

Treni, al via il nuovo collegamento Eurocity Pisa-Zurigo - Il nuovo collegamento potenzia l’offerta di Trenitalia verso l’estero affiancandosi ai collegamenti Eurocity Italia-Svizzera, effettuati in cooperazione con le Ferrovie Federali Svizzere, e al Milano ... Come scrive msn.com

Treni, nuovo collegamento verso la Svizzera - Nuovo collegamento di Trenitalia verso la Svizzera, realizzato in cooperazione con le Ferrovie Federali Svizzere. Da domani saranno disponibili gli Eurocity da Zurigo a Pisa, mentre da lunedì quelli d ... Segnala radioaldebaran.it

Da Pisa a Zurigo in Eurocity - PISA: La nuova corsa amplia il collegamento già attivo da Genova, introducendo nuove fermate che toccheranno anche Viareggio e Massa ... Lo riporta toscanamedianews.it

Milano-francoforte in treno, dal 10 dicembre partirà il collegamento diretto giornaliero