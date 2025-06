Treni al via il nuovo collegamento Eurocity Pisa-Zurigo

Un nuovo capitolo nel panorama dei trasporti europei prende vita con l’attivazione del collegamento Eurocity tra Pisa e Zurigo, unendo Italia e Svizzera in modo rapido e sostenibile. In collaborazione con le Ferrovie Federali Svizzere, Trenitalia amplia così la sua rete, offrendo ai viaggiatori un’opportunità unica di esplorare due affascinanti paesi in un modo comodo e innovativo. È il momento di salire a bordo e scoprire un mondo di nuove possibilità.

Pisa, 7 giugno 2025 – Nuovo collegamento di Trenitalia verso la Svizzera, realizzato in cooperazione con le Ferrovie Federali Svizzere. Dall’ 8 giugno saranno disponibili infatti gli Eurocity da Zurigo a Pisa, mentre dal 9 giugno quelli da Pisa a Zurigo, con frequenza giornaliera fino al 29 settembre. La nuova corsa amplia il collegamento già attivo da Genova, introducendo nuove fermate a Viareggio, Massa Centro, La Spezia Centrale, Chiavari e Genova Brignole. La partenza avviene ogni giorno alle 13.20 da Pisa, con un viaggio di circa 10 ore; mentre alle 6.33 si parte da Zurigo, con una durata di circa 9 ore e mezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Treni, al via il nuovo collegamento Eurocity Pisa-Zurigo

