tre storie di inclusione e lavoro grazie alla collaborazione tra etikey ed eurpack

Tre storie di inclusione e lavoro, nate dalla collaborazione tra EtiKey ed Eurpack, testimoniano il potere della solidarietà. Tre donne, tre percorsi diversi, un obiettivo condiviso: riscoprire dignità e autonomia attraverso il reinserimento professionale. Dalla fuga dalla violenza al superamento delle barriere legate alla disabilità, queste esperienze dimostrano come il sostegno e la collaborazione possano aprire nuove strade verso un futuro più equo e inclusivo. L'inserimento avviene...

AGI - Tre donne, tre percorsi diversi, un obiettivo comune: il reinserimento lavorativo come strumento di emancipazione, dignità e inclusione. Due donne che hanno affrontato un percorso di fuoriuscita dalla violenza, seguite da l Centro Donna Lilith, e una donna con disabilità, parte del gruppo supportato dall'associazione Diaphorà, hanno firmato il 3 giugno, un contratto di lavoro presso Eurpack Giustini Sacchetti Srl. L'inserimento avviene grazie a Etikey, impresa sociale nata proprio per creare opportunità lavorative per donne vittime di violenza e persone con disabilità. Un passaggio fondamentale sancito dalla firma di un protocollo d'intesa tra Eurpack ed Etikey, che va ben oltre il semplice contratto di lavoro.