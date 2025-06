Travolti da un furgone dell' Apm a Tolentino vicino Macerata | morta la ragazza grave un ragazzo

Un tragico incidente scuote Tolentino, in provincia di Macerata: una giovane vita si è spezzata e un altro ragazzo lotta tra la vita e la morte dopo essere stati investiti da un furgone dell’Apm. La comunità è sconvolta mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica vicenda. Rimanete aggiornati per scoprire come evolveranno le indagini e le future disposizioni.

Coppia investita davanti al cinema di Tolentino da un furgone: morta la ragazza, lui portato in eliambulanza a Torrette - TOLENTINO Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Tolentino, due giovani sono stati investiti da un furgoncino. Per la ragazza non c'è stato nulla da fare, il ragazzo che ... Segnala corriereadriatico.it

