Travolta da uno scooter mentre attraversa la strada 67enne muore dopo un giorno di agonia

Una tragedia sconvolgente scuote la nostra comunità: Giuseppa Cucinotta, 67 anni, ha perso la vita dopo essere stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo tra familiari e amici, mentre le autorità indagano sull’incidente. In momenti come questi, è fondamentale riflettere sulla sicurezza stradale e il rispetto per tutti gli utenti della strada.

E’ morta ieri sera all’ospedale Piemonte dopo un giorno di agonia Giuseppa Cucinotta, 67 anni, travolta da uno scooter due giorni fa, giovedì 5 giugno, mentre attraversava la strada sulla via Tommaso Cannizzaro. La donna, vedova con due figli, stava uscendo dalla in farmacia quando è avvenuto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Travolta da uno scooter mentre attraversa la strada, 67enne muore dopo un giorno di agonia

