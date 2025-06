Trattato pandemico Oms Big Pharma e libertà individuali | l’obbligo che non obbliga ma orienta su vaccini Covid e lockdown

Il dibattito sul trattato pandemico dell’OMS solleva questioni cruciali tra libertà individuali, interessi delle Big Pharma e sovranità nazionale. Sebbene non imponga obblighi vincolanti, crea una struttura globale che orienta le politiche sanitarie, alimentando discussioni su controllo e autonomia. Mentre l’Italia ha già dichiarato di non firmarlo, il tema resta centrale nel fronteggiare le sfide di una gestione condivisa delle emergenze sanitarie.

Dal punto di vista legale, il Trattato non impone nuovi obblighi vincolanti, non intacca la sovranità nazionale, ma introduce "un'architettura pandemica globale" in cui tutto è più strutturato, standardizzato e controllato "Il Trattato Pandemico non esiste". "L'Italia non lo firmerà".