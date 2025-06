Trasporti urbani e sosta nelle strisce blu | Emma guida la nuova App di Sgm

Che rivoluziona il modo di muoversi in città, rendendo più semplice e veloce la pianificazione dei percorsi e la gestione della sosta nelle strisce blu. Emma guida la nuova app di Sgm: un alleato smart per vivere Lecce senza stress e in totale autonomia, trasformando ogni spostamento in un’esperienza comoda e efficiente. Scopri come questa innovazione può migliorare la tua quotidianità urbana.

LECCE - La mobilità urbana di Lecce sempre più a portata di mano e sempre più smart, per dirla nel gergo contemporaneo. Questa mattina la Sgm, la società dei trasporti pubblici, ha lanciato la sua nuova App ufficiale, già disponibile per dispositivi Android e ioS. Si tratta di uno strumento. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Trasporti urbani e sosta nelle strisce blu: Emma guida la nuova App di Sgm

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Trasporti Urbani Sosta Strisce

Lecce, auto sulle strisce e sui marciapiedi: viaggio nella sosta incivile - Si può parlare all’infinito di mobilità e di trasporti, ma c’è un problema difficile da superare: quello dell’inciviltà quotidiana. Basta un’ora ... quotidianodipuglia.it scrive

Sosta sulle strisce blu: cambia tutto, ecco cosa devi sapere - Le strisce blu, nate per regolare la sosta a pagamento, sono presenti in quasi tutti i centri urbani e rispettare le regole è fondamentale per evitare spiacevoli sorprese. In passato, un piccolo ... Scrive newsmondo.it

È possibile sostare sulle strisce gialle? - Conoscere e rispettare le regole è importante per evitare spiacevoli sorprese: in tal caso, è bene stare attenti al colore delle strisce che delimitano le aree di sosta. la presenza di cantieri ... notai.it scrive

RETESOLE TG LAZIO Rivoluzione della sosta: strisce blu in Centro e nell'anello ferroviario