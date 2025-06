Trasimeno via libera all’acqua di Montedoglio con l’accordo tra Umbria e Toscana

Il Trasimeno si prepara a un nuovo capitolo di speranza grazie all’accordo tra Umbria e Toscana, che autorizza l’acqua di Montedoglio a sostenere il lago con 10 milioni di metri cubi annui. Un passo fondamentale per garantire il futuro delle risorse idriche e l’equilibrio ambientale, dimostrando come collaborazione e innovazione possano fare la differenza. Un traguardo che segna un nuovo inizio per tutela e sviluppo sostenibile del territorio.

Dieci milioni di metri cubi d’acqua all’anno per salvare il lago Trasimeno. È questo uno dei pilastri del nuovo accordo di programma sulla gestione condivisa delle risorse idriche del sistema Montedoglio, destinato a segnare un passaggio storico per l’equilibrio idrico dell’Umbria e della Toscana. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Trasimeno, via libera all’acqua di Montedoglio con l’accordo tra Umbria e Toscana

In questa notizia si parla di: Trasimeno Acqua Montedoglio Accordo

