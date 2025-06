Trasferimento interprovinciale | per i docenti non è solo questione amministrativa ma incide su motivazione benessere e qualità dell’insegnamento

Il trasferimento interprovinciale per i docenti va oltre la semplice burocrazia: influisce sulla motivazione, il benessere e la qualità dell’insegnamento. Giovanni Scaduto, docente di sostegno presso l’I.S.S. Mario Rutelli di Palermo, ci ricorda che questa scelta riguarda anche aspetti umani e professionali fondamentali. Un tema che merita attenzione e riflessione, poiché ogni trasferimento ha un impatto profondo sulla vita e sull’efficacia dei nostri insegnanti.

inviata da Giovanni Scaduto - Sono un docente della classe di concorso B021 (ex C510). Sono titolare su posto di sostegno presso l’I.S.S. Mario Rutelli di Palermo. Nel 2015 ho conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno e, attualmente, sono in assegnazione provvisoria presso l’Istituto Don Michele Arena di Sciacca, la mia città di residenza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it