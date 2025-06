Trailer Quel Pazzo Venerdì 2 | Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan Tornano!

Il countdown è iniziato: Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan tornano a farci ridere e sognare in 'Quel Pazzo Venerdì 2'. Preparatevi a un mix esplosivo di comicità, emozioni e sorprese! Non perdete il trailer ufficiale e scoprite tutte le novità che renderanno questa pellicola imperdibile al cinema. Restate con noi per scoprire cosa vi aspetta in questa nuova avventura!

Pazzia Al Quadrato. Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis per un nuovo scambio di corpi, ma stavolta con le giovani Julia Butters e Sophia Hammons: il 6 Agosto sarà tempo di FREAKIER FRIDAY (da noi, "Quel Pazzo Venerdì, sempre più Pazzo"). TRAILER : http Partecipa alla discussione