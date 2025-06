Tragico incidente stradale morto Pasquale Cavallaro

Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di Pasquale Cavallaro, 61enne dipendente della Salerno Pulita, vittima di un tragico evento sulla A3. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità e ricorda quanto sia fragile la vita sulle strade. Mentre si indaga sulle cause, il lutto si diffonde tra amici, colleghi e tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Un purtroppo drammatico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, venerdì 6 giugno, lungo l'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, all'altezza di Castellammare di Stabia. Pasquale Cavallaro, 61enne dipendente della società Salerno Pulita impegnata nella raccolta rifiuti nel capoluogo.

In questa notizia si parla di: Incidente Stradale Pasquale Cavallaro

