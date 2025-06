Tragico incidente stradale a Tolentino | 15enne perde la vita 16enne in gravi condizioni

Una tragedia scuote Tolentino: un incidente stradale si è trasformato in una drammatica perdita, con una ragazza di soli 15 anni che ha perso la vita e un altro giovane di 16 anni in gravissime condizioni. Verso le 17.45, nei pressi della multisala Giometti, un furgone ha investito i due ragazzi mentre attraversavano sulle strisce pedonali. La comunità si stringe nel dolore, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulla vicenda.

Una ragazza 15enne morta e un 16enne trasportato in gravi condizioni in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. E' il tragico bilancio di un investimento che è avvenuto verso le 17.45 in zona Pace a Tolentino. Nei pressi della Multisala Giometti, in via Concordia, un furgone Volkswagen condotto da un 40enne di Tolentino ha investito i due ragazzi che stavano attraversando la strada sul passaggio pedonale. L'impatto violento non ha lasciato scampo alla ragazza Gessica Vulpe, residente a Tolentino, che è deceduta malgrado l'immediato intervento dei sanitari del 118: a causa dell'urto è stata sbalzata via di una decina di metri.

