Tragico impatto sulle strisce a Tolentino | chi era Gessica Vulpe e cosa è accaduto

Un tragico incidente ha sconvolto Tolentino, lasciando un segno indelebile nella comunità. Sabato 7 giugno, due adolescenti attraversavano le strisce pedonali, quando un furgoncino dell’APM, guidato da un uomo colto da malore, li ha investiti in un attimo. Tra loro, Gessica Vulpe, una ragazza di soli 14 anni. La sua vita si è spenta troppo presto, lasciando dolore e sgomento. Ma chi era Gessica e cosa è successo esattamente?

L’incidente: pochi secondi, una vita spezzata. È accaduto tutto in un istante, sabato 7 giugno, poco dopo le 18:00, a Tolentino, all’altezza del cinema Giometti, di fronte al parco commerciale Retail Park. Due adolescenti, una ragazza di 14 anni e un amico di 17, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, in un tratto rialzato. Ad investirli, un furgoncino dell’APM di Macerata, guidato da un uomo che si sarebbe sentito male subito dopo il tremendo impatto. Il mezzo ha centrato in pieno Gessica Vulpe, sbalzandola a circa venti metri di distanza. Il colpo è stato devastante: la studentessa è morta sul colpo, mentre il 17enne che era con lei – residente a San Severino Marche – è stato trasportato d’urgenza con l’eliambulanza in codice rosso avanzato all’Ospedale Regionale di Torrette di Ancona. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragico impatto sulle strisce a Tolentino: chi era Gessica Vulpe e cosa è accaduto

