Tragedia sulla Statale Motta automobilista di 46 anni esce di strada e perde la vita

Una tragedia scuote la tranquilla statale Motta, a nord di Carpi, nel tardo pomeriggio di oggi. Un incidente mortale ha causato la perdita della vita di un automobilista di 46 anni, che, per cause ancora da chiarire, è uscito di strada tra Cortile e Ponte Motta. La scena triste ricorda quanto sia fragile la vita e l'importanza di una guida attenta: un evento che lascia un vuoto nel cuore della comunità.

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi lungo la statale Motta, a nord di Carpi. Intorno alle ore 189, infatti, una donna alla guida di un'auto ha perso la vita a seguito di un'uscita di strada. E' accaduto nella zona tra Cortile e Ponte Motta, all'altezza dell'incrocio tra la Statale e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Tragedia sulla Statale Motta, automobilista di 46 anni esce di strada e perde la vita

