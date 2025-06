Tragedia Spal | terzo fallimento in 21 Anni Ferrara dice addio alla Serie C

Il calcio italiano saluta un'altra delle sue storiche piazze. La SPAL è ufficialmente fallita: il comunicato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Tragedia Spal: terzo fallimento in 21 Anni, Ferrara dice addio alla Serie C

In questa notizia si parla di: Spal Tragedia Terzo Fallimento

Anche la Spal è fallita: “Epilogo doloroso”, è fuori dal calcio professionistico. Niente Serie C - La Spal è fallita ufficialmente. Lo storico club di Ferrara non riuscirà a iscriversi al prossimo campionato di Serie C ... Come scrive fanpage.it

Incubo Spal, niente iscrizione alla prossima serie C e fallimento - Una caduta rapida e rovinosa quella della Spal, in 5 anni finita dalla serie A all'esclusione dal calcio professionistico. Protagonista di quest'epilogo inglorioso Joe Tacopina, newyorchese italoameri ... Segnala rainews.it

La Spal nel baratro: fallimento e ripartenza dall'Eccellenza - Scaduti i termini per l'iscrizione alla serie C senza che Tacopina abbia inviato i capitali necessari. La rabbia dei tifosi ... Come scrive rainews.it

