Tragedia sfiorata lungo la Pontina | auto imbocca contromano e si schianta contro un altro veicolo

Una manovra scellerata ha rischiato di trasformarsi in tragedia sulla Pontina, all’altezza di Castel di Decima. Un’auto, imboccando contromano la carreggiata, si è schiantata contro un altro veicolo, mettendo a repentaglio la vita degli occupanti e degli altri utenti della strada. Un episodio che ci ricorda l’importanza della prudenza e del rispetto delle regole. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su questa vicenda.

Un incidente stradale di grave entità ha avuto luogo ieri sulla Pontina, all'altezza di Castel di Decima, tra Roma e Pomezia, a seguito di una manovra errata da parte di uno dei conducenti coinvolti. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, una vettura sarebbe entrata contromano sulla carreggiata, dirigendosi nella direzione opposta a quella consentita. La dinamica dell'incidente. L'auto che viaggiava contromano, una Hyundai, si è scontrata frontalmente con una Jeep Renegade, che procedeva regolarmente sulla corsia di sorpasso. L'impatto è stato violento, causando danni significativi ai veicoli coinvolti e numerosi disagi per il traffico, oltre al ferimento dei due guidatori.

