Tragedia nella notte a Napoli | 32enne muore in un incidente in scooter

Una notte tragica scuote Napoli, quando un giovane di 32 anni perde la vita in un incidente in scooter in via Nuova Toscanella. La sua corsa si interrompe bruscamente alle prime luci dell’alba, lasciando dolore e sgomento tra amici e familiari. Un dramma che solleva ancora molte domande sulle cause di questa tragedia, mentre le autorità indagano per fare luce sull’accaduto.

È morto all'alba all'ospedale Cardarelli il 32enne rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle 01:50 della notte in via Nuova Toscanella. Tragedia nella notte a Napoli: 32enne muore in un incidente in scooter L'uomo, a bordo di uno scooter Honda SH300, stava percorrendo la strada in direzione Chiaiano quando, per cause ancora .

In questa notizia si parla di: Notte 32enne Incidente Tragedia

