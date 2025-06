Tragedia di Cene | A casa teneva la pistola sempre smontata

Una tragica scena domestica svela un inquietante mosaico di sospetti e tensioni: Bertocchi, convinto del tradimento della moglie Elena, mantiene una pistola sempre smontata in casa, alimentando dubbi sulla sua premeditazione. Le testimonianze rivelano come l’arma non sia mai stata lasciata integra, forse per evitare che i figli potessero maneggiarla. Un quadro che solleva domande inquietanti sulla verità dietro questa tragedia familiare.

LE TESTIMONIANZE. Bertocchi pensava che la moglie Elena lo tradisse: almeno due o tre colpi hanno raggiunto la donna al petto. Una persona vicina alla famiglia: «L’arma mai intera per evitare che i figli la toccassero. Ha forse premeditato?». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Tragedia di Cene: «A casa teneva la pistola sempre smontata»

