Tragedia della strada a Napoli | fa un incidente con lo scooter e muore

Una tragica notte a Napoli sconvolge la comunità: un uomo di 32 anni ha perso la vita in un incidente in scooter avvenuto in via Nuova Toscanella. La scena, drammatica e improvvisa, ricorda quanto siano fragili le nostre vite sulla strada. La tragedia solleva ancora una volta l’urgenza di maggiore attenzione e sicurezza tra gli utenti della strada. Un episodio che invita a riflettere sulla prevenzione e responsabilità di tutti.

Tragico incidente nella notte a Napoli, dove un uomo di 32 anni ha perso la vita in seguito a una caduta in scooter. L’incidente è avvenuto intorno all’1.50 in via Nuova Toscanella, all’altezza dell’ASL, in direzione Chiaiano. La vittima era alla guida di un Honda SH300 quando, per cause. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Tragedia della strada a Napoli: fa un incidente con lo scooter e muore

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Incidente Napoli Scooter Tragedia

Napoli, incidente al teatro San Carlo: pannello scenico cade su Marisa Laurito e altri due artisti - Attimi di paura al Teatro San Carlo di Napoli mercoledì 15 maggio 2025, durante le prove di "La Fille du Régiment".

#Casoria - Tragico incidente nella notte: muore Raffaele Maddaluno, 34 anni #Cronaca #Incidente #Tragedia #Lutto #Napoli #Dolore #Addio #Notte #Scooter #NanoTV Partecipa alla discussione

Incidente nella notte a Napoli, 32enne si schianta con lo scooter e muore in via Toscanella - Questa notte, alle 01:50 circa, un uomo di 32 anni a bordo di un motociclo Honda SH300, mentre percorreva Via Nuova Toscanella, con direzione di marcia Chiaiano, giunto all'altezza ... Scrive ilmattino.it

Via Nuova Toscanella, morto in scooter a 32 anni, fatale la caduta e l’impatto col marciapiede - Impatto mortale in via Nuova Toscanella, verso il quartiere Chiaiano. Nella notte uomo su uno scooter Honda cade e impatta sul marciapiede. Morto al Cardarelli. Segnala fanpage.it

Incidente stradale fra due scooter a Casoria: morto il 34enne Raffaele Maddaluno, grave l’altro motociclista - Tragico incidente nella notte in via Guglielmo Marconi, a Casoria, in provincia di Napoli. Un uomo di 34 anni, Raffaele Maddaluno, ha perso la vita dopo essersi scontrato con un altro scooterista. Scrive fanpage.it

Tragico scontro tra auto e scooter, morti due 20enni a Napoli